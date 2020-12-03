«Брюгге» — «Зенит»: Кузяев забил гол рукой

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в начале второго тайма матча с «Брюгге». Судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.

К 49-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брюгге» — «Зенит».



Счёт на 33-й минуте встречи открыл полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду входят ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Аллард Линдхут.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).