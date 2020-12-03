Смольников: надеюсь, «Краснодар» вышел из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

«Я чувствую себя хорошо, никаких проблем нет. Не испытываю дискомфорт, играя каждые три дня. Не думаю, что мой опыт в Европе можно как-то выделить на фоне остальных футболистов. Наши игроки провели много матчей на международной арене, так что с этим никаких проблем не возникло.



Эта встреча была очень важна для нас, мы отдали все силы на поле. Мы находимся в сложной ситуации последние два месяца, поэтому было необходимо добиться положительного результата. Надеюсь, что мы вышли из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой. Мы все вместе оказались в этом сложном положении, поэтому важно отдавать все силы и эмоции, чтобы так же вместе избавиться от трудностей», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.