Смольников: надеюсь, «Краснодар» вышел из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).
«Я чувствую себя хорошо, никаких проблем нет. Не испытываю дискомфорт, играя каждые три дня. Не думаю, что мой опыт в Европе можно как-то выделить на фоне остальных футболистов. Наши игроки провели много матчей на международной арене, так что с этим никаких проблем не возникло.
Эта встреча была очень важна для нас, мы отдали все силы на поле. Мы находимся в сложной ситуации последние два месяца, поэтому было необходимо добиться положительного результата. Надеюсь, что мы вышли из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой. Мы все вместе оказались в этом сложном положении, поэтому важно отдавать все силы и эмоции, чтобы так же вместе избавиться от трудностей», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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