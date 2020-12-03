«Брюгге» — «Зенит»: Ванакен упрочил преимущество хозяев в счёте

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). К 60-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брюгге» — «Зенит».

На 58-й минуте встречи полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев в счёте.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).