Защитник «Ренна»: поражение в матче с «Краснодаром» — большая неудача для нас

Защитник «Ренна» Дамьен Да Силва прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1).

«Да, это действительно большая неудача для команды. Мы прекрасно понимали, что в России будет играть тяжелее, чем во Франции. Так получилось, что нам не удалось забить, хотя мы создали несколько опасных моментов. Наша постоянная проблема – реализация моментов. Мы пропускам голы уже несколько матчей подряд, что напрямую говорит о нашей эффективности в обороне. Тем не менее, здесь нужно оценивать ситуацию не только с точки зрения обороны. Если бы нам сегодня удалось реализовать наши моменты, мы бы чувствовали себя спокойнее и увереннее.



Да, нам есть о чём сожалеть. Мы показываем достаточно хороший футбол, но нам всегда чего-то не хватает, мы не можем повысить уровень реализации моментов. После вылета из еврокубков много мыслей о том, что всё могло быть по-другому, но сейчас мы сделали всё, что было в наших силах. Могло сложиться такое впечатление, что команда находится на каком-то тормозе, чтобы лишний раз не рисковать. Мы понимали, какова цена пропущенного гола, поэтому где-то мы не так много сил отдавали атаке, мы были сконцентрированы больше на обороне, но всё равно пропустили этот гол. Не могу сказать, что нас что-то сильно тормозило, но мы выглядели как-то растерянно. Возможно, этот риск пропущенного гола слишком сильно овладел нами.



Мы играем в профессиональный футбол на хорошем уровне. Сейчас главное не отчаиваться и продолжать упорно работать. Мы первый раз играли в Лиге чемпионов. Конечно, нам хотелось набрать как можно больше очков, но мы не смогли достигнуть этой цели. Теперь мы сконцентрируемся на матчах нашего чемпионата, чтобы зарабатывать очки там. В чемпионате мы сейчас находимся не на высоком месте, так что необходимо работать дальше, чтобы в следующем году снова попасть в еврокубки», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.