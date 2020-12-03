«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт на 33-й минуте встречи открыл полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе, воспользовавшийся ошибкой Данилы Прохина. На 58-й минуте встречи полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев в счёте. Ноа Ланг довёл счёт до разгромного — Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную, Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) — на третьем месте.