«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт на 33-й минуте встречи открыл полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе, воспользовавшийся ошибкой Данилы Прохина. На 58-й минуте встречи полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев в счёте. Ноа Ланг довёл счёт до разгромного — Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную, Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.
«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) — на третьем месте.
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