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«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы

«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт на 33-й минуте встречи открыл полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе, воспользовавшийся ошибкой Данилы Прохина. На 58-й минуте встречи полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен успешно реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев в счёте. Ноа Ланг довёл счёт до разгромного — Деннис забежал по правому флангу, качнул Кругового и прострелил в штрафную, Ланг принял мяч и из-под Прохина пробил точно в дальнюю девятку.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) — на третьем месте.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Де Кетеларе – 33'   2:0 Ванакен – 58' (пен)   3:0 Ланг – 73'
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