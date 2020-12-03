«Боруссия» упустила победу над «Лацио»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл защитник дортмундцев Рафаэл Геррейру. Рейна неудачно выбил мяч из штрафной, Делейни сыграл на перехвате, покатил мяч на Ройса, тот сделал передачу на Азара, а Торган вывел Геррейру один на один. Рафаэль уверенно использовал свой шанс, пробив мимо Рейны в сетку. На 67-й минуте Чиро Иммобиле сравнял счёт, реализовав пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду входили ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Мунуэра Монтера.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Риме 20 октября и завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Дортмундская «Боруссия», набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Лацио» (9) — на втором месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» (7) и «Зенит» (1).
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