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Покер Жиру принёс «Челси» разгромную победу над «Севильей»

Покер Жиру принёс «Челси» разгромную победу над «Севильей»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Челси» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Все четыре гола лондонской команды забил нападающий Оливье Жиру. Первый мяч Жиру забил на 8-й минуте встречи, последний — на 83-й минуте, реализовав пенальти. Голевые передачи на счету Кая Хаверца, Н'Голо Канте и Матео Ковачича.

Обслуживала встречу португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашом.

«Челси» в пяти матчах набрал 13 очков. Лондонская команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. «Севилья» (10) заняла второе место в группе. В следующем матче лондонцы сыграют с «Краснодаром» (4).

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
0 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Жиру – 8'   0:2 Жиру – 54'   0:3 Жиру – 74'   0:4 Жиру – 83' (пен)
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