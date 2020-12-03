Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество гостей. Через 9 минут нападающий «Ювентуса» Альваро Мората довёл счёт до разгромного.



В другом матче группы G «Ференцварош» принимал «Барселону». Встреча, прошедшая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, завершилась победой гостей со счётом 3:0.



«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.