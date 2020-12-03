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Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 57-й минуте, форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество гостей. Через 9 минут нападающий «Ювентуса» Альваро Мората довёл счёт до разгромного.

В другом матче группы G «Ференцварош» принимал «Барселону». Встреча, прошедшая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по 1 очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Кьеза – 21'   2:0 Роналду – 57'   3:0 Мората – 66'
Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Гризманн – 14'   0:2 Брайтвайт – 20'   0:3 Дембеле – 28' (пен)
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