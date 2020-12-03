Мурад Мусаев назвал причины сложного периода в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в матче в пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0), назвал причины сложного периода в команде.
«Эта победа для наших болельщиков, которые в трудную минуту всегда с нами. Сегодня была фантастическая поддержка трибун. Мы находились в достаточно сложном положении, многие игроки были травмированы или больны. Сегодня нам удалось собрать боевой состав, который максимально близок к оптимальному. Мы смогли нейтрализовать стороны соперника, создали много подходов к воротам, когда нужно было забивать. Во втором тайме моментов было меньше, но мы всё-таки смогли забить. Ребята провели хороший матч и довели его до победы.
Критика – это часть моей профессии. Я практически ничего не читал и не смотрел всё это время. Необходимо всегда быть с холодной головой и не отвлекаться на посторонние факторы. Я знаю причину сложного периода в команде. Это и травмы, и болезни, и физическое состояние, которое было тяжело подтянуть, когда не было сборов. Мы играем по две игры в неделю, у нас нет по два футболиста на каждую позицию, мы немного опоздали с трансферами. Важно в такие периоды всё внимание уделить своей работе, заниматься собой, а не отвлекаться на другие вещи», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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