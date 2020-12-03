Властимил Петржела: в Европе смеются над «Зенитом». Это катастрофа, позорное выступление

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залёг на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!
Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит снова проиграет, а я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.
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