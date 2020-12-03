Мусаев: «Краснодару» удалось выполнить задачу-минимум в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Я думаю, нам удалось выполнить задачу-минимум в Лиге чемпионов. Севилья – одна из лучших команд Европы в этом году. Челси тоже играет на топ-уровне. Конечно, мы могли побороться в каждом матче, у нас были шансы и возможности. Если бы нам удалось выйти из группы, это было бы огромным успехом, но это было крайне сложно сделать с теми трудностями, с которыми мы столкнулись. Мы рады третьему месту и возможности играть в Европе в следующем году.

Что касается замены Газинского, у него заклинило спину, он сейчас с трудом передвигается. Завтра он пройдёт обследование, и мы точно узнаем, что с ним. Олссон отсутствовал в заявке, так как он заболел после матча с «Химками». У него температура, он сейчас находится дома на лечении», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче пятого тура группового этапа «Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0. «Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА.