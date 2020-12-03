«Зенит» второй год подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну. «Брюгге» (7) — на третьем месте.
Таким образом, «Зенит» во второй раз подряд финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов. В сезоне 2019/20 «Зенит» набрал 7 очков после 6 туров и занял последнее место. Тогда в группе G клуб из Санкт-Петербурга пропустил перед собой «Бенфику», «Лион» и «РБ Лейпциг».
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона «Зениту» предстоит провести матч с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
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