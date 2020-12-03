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Неймар: хочу снова сыграть с Месси, в следующем сезоне мы должны это сделать

Неймар: хочу снова сыграть с Месси, в следующем сезоне мы должны это сделать
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что вновь хочет сыграть с бывшим партнёром по «Барселоне», аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Больше всего я хочу снова сыграть с Месси, чтобы вновь получить удовольствие от игры с ним. У него не будет проблем, я уверен. Я хочу играть с ним снова, и я уверен, что в следующем сезоне мы должны это сделать», — приводи слова Неймара Marca.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.

Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн
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