Неймар: хочу снова сыграть с Месси, в следующем сезоне мы должны это сделать

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что вновь хочет сыграть с бывшим партнёром по «Барселоне», аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Больше всего я хочу снова сыграть с Месси, чтобы вновь получить удовольствие от игры с ним. У него не будет проблем, я уверен. Я хочу играть с ним снова, и я уверен, что в следующем сезоне мы должны это сделать», — приводи слова Неймара Marca.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.