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Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении из «Зенита»

Сергей Семак ответил на вопрос о возможном увольнении из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможной отставке.

«Есть ли у меня опасения, что клуб может отправить в отставку? Для любого тренера, особенно российской команды, выступающей в Лиге чемпионов, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами, которые происходили и происходят.

По поводу руководства — вопрос не ко мне, а к нашим руководителям. Мое дело работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю. Задача у нас одна — выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов. Естественно, нужно строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное. В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» переиграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.

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