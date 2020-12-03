Почеттино — приоритетный вариант на пост наставника «Реала» в случае отставки Зидана

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки Зинедина Зидана, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» после поражения в матче с «Шахтёром» в пятом туре Лиги чемпионов, задумалось о возможной отставке специалиста, если положение команды не будет улучаться.

Сообщается, что «Королевский клуб» рассматривает две кандидатуры – Маурисио Почеттино и Рауль. При этом, Почеттино является приоритетным вариантом.

Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на 4-м месте с 17 очками.

48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.