Почеттино — приоритетный вариант на пост наставника «Реала» в случае отставки Зидана

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино является основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки Зинедина Зидана, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» после поражения в матче с «Шахтёром» в пятом туре Лиги чемпионов, задумалось о возможной отставке специалиста, если положение команды не будет улучаться.
Сообщается, что «Королевский клуб» рассматривает две кандидатуры – Маурисио Почеттино и Рауль. При этом, Почеттино является приоритетным вариантом.
Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на 4-м месте с 17 очками.
48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.
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