Маркус Берг: по итогам пяти матчей в ЛЧ «Краснодар» заслужил больше очков, чем имеет
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу в матче с «Ренном» в Лиге чемпионов.
«Прежде всего, это важная победа. Мы знали, что если выиграем, то пройдём в следующую стадию Лиги Европы. Это важная победа, наша первая победа в Лиге чемпионов. Думаю, по итогам пяти матчей мы заслужили больше очков, чем имеем», — приводятся слова Берга на официальном сайте «Краснодара».
В матче пятого тура группового этапа «Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0. «Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. В заключительном туре группового этапа «Краснодар» встретится с «Челси». Игра пройдёт 8 декабря.
Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне
Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.
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