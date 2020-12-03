Маркус Берг: по итогам пяти матчей в ЛЧ «Краснодар» заслужил больше очков, чем имеет

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу в матче с «Ренном» в Лиге чемпионов.

«Прежде всего, это важная победа. Мы знали, что если выиграем, то пройдём в следующую стадию Лиги Европы. Это важная победа, наша первая победа в Лиге чемпионов. Думаю, по итогам пяти матчей мы заслужили больше очков, чем имеем», — приводятся слова Берга на официальном сайте «Краснодара».

В матче пятого тура группового этапа «Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0. «Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. В заключительном туре группового этапа «Краснодар» встретится с «Челси». Игра пройдёт 8 декабря.