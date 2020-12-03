Петржела: Семаку не хватает опыта, а время идёт. Не удивлюсь его скорому уходу из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«Выступление «Зенита» в Лиге чемпионов — позор. Мне как болельщику надоело на это смотреть. Даже не знаю, в чём проблема. Плохие игроки или слабый тренер… А может, и то, и другое. Переживаю за Семака, но он уже не первый год проваливает Лигу чемпионов. Одно дело — хорошо играть в России, другое — в Европе Попросту не хватает опыта, а время идёт. Семак будет идти до конца. Уверен, сам он не уйдёт в отставку. Трудно предположить, будет ли ждать руководство. Но не удивлюсь, если в ближайшее время он покинет команду», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Зенит», набрав одно очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.