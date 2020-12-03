Тевес почтил память Марадоны после забитого мяча, надев футболку с 10-м номером

36-летний аргентинский нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес почти память легендарного соотечественника Диего Марадоны во втором матче 1/8 финала Кубка Либертадорес с бразильским «Интернасьоналем» (0:1).

На 63-й минуте Тевес забил единственный в этом матче гол, после чего подбежав к угловому флажку, снял свою футболку с 30-м номером и почтил память Марадоны, продемонстрировав форму «Бока Хуниорс» образца 1981 года с 10-м номером на спине.

Публикация доступна в «твиттере».

Напомним, что Марадона выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год и провёл в её составе 40 матчей, забив 28 голов.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.