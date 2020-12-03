Андрей Мостовой назвал главную причину поражений «Зенита» в Лиге чемпионов

23-летний полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Брюгге» (0:3).

«Что произошло после первого пропущенного мяча от «Брюгге»? Не могу сказать. Повторюсь — оба тайма начали хорошо, создавали моменты у ворот соперника, преимущество было за нами. Но да — после пропущенных мячей, особенно после пенальти, уже было тяжело.

Сложно назвать главную причину поражения «Зенита». У нас во всех матчах были моменты, но подвела реализация — очень мало забивали. Наверное, связано с этим», — приводит слова Мостового официальный сайт «Матч ТВ».

После 5-го тура «Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) — на третьем месте.