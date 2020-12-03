«На поле Марадона был иконой для всех». Неймар поделился воспоминаниями о Диего

28-летний бразильский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал самую запоминающуюся историю о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью
«Я несколько раз виделся с Марадоной, но я никогда не забуду ту встречу, когда мне было 12 или 13 лет. Я только начинал в «Сантосе» и отправился смотреть товарищеский матч между легендами Бразилии и Аргентины.
Поскольку автобус бразильской команды был уже заполнен, я не мог поехать с ними, поэтому они посадили меня в автобус Аргентины. Там были два парня, выделявшихся сразу же, потому что они сидели на первых местах — это были Алехандро Манкузо и Диего Марадона. Они посадили меня рядом и очень хорошо со мной обращались. Настолько хорошо, что, когда мы прибыли на стадион, они повели меня в раздевалку Аргентины и вывели на поле.
У меня даже есть фото с Марадоной, когда я был маленьким. Он позвал меня, чтобы я сфотографировался. Я никогда не забуду его жест. Конечно, на поле Диего был иконой для всех. Для меня тоже, я всегда уважал его как спортсмена и как футболиста. Я никогда этого не забуду», — приводит слова Неймара Goal.
- 3 декабря 2020
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