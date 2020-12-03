Куман: в игре «Барселоны» произошли большие изменения по сравнению с началом сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в которой его подопечные на выезде уверенно обыграли венгерский «Ференцварош» со счётом 3:0.
«В последнее время мы стали более эффективными. Конечно, «Барселона» всё ещё обязана улучшать игру в обороне, но мы на правильном пути, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе.
Именно эффективность демонстрирует разницу в игре «Барселоны» по сравнению с началом сезона. Это довольно большое изменение. Мы должны сохранить этот голод к победам.
Самое главное — попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов, но если мы выиграем 6 из 6, то это станет исторической вехой», — приводит слова Кумана Goal.
«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.
- 3 декабря 2020
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