Куман: в игре «Барселоны» произошли большие изменения по сравнению с началом сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в которой его подопечные на выезде уверенно обыграли венгерский «Ференцварош» со счётом 3:0.

«В последнее время мы стали более эффективными. Конечно, «Барселона» всё ещё обязана улучшать игру в обороне, но мы на правильном пути, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе.

Именно эффективность демонстрирует разницу в игре «Барселоны» по сравнению с началом сезона. Это довольно большое изменение. Мы должны сохранить этот голод к победам.

Самое главное — попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов, но если мы выиграем 6 из 6, то это станет исторической вехой», — приводит слова Кумана Goal.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.