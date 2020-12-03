Луческу: очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в которой его подопечные всухую уступили туринскому «Ювентусу» со счётом 0:3.

«Не могу сказать, что мы плохо играли, но наши ошибки в обороне в итоге сказались на счёте. Очень сложно играть в обороне, когда у тебя 21-летние и 18-летние игроки. Допущенные ошибки были фатальными. У «Динамо» было несколько моментов, которые мы не довели до конца. Нам не хватило опыта. Но мы растём, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков.

Порой наши молодые игроки принимают неверные решения. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры. Они должны сделать выводы, а сейчас впереди у нас главная игра с «Ференцварошем». Это будет матч плей-офф за право продолжить еврокубковый сезон весной», — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

«Барселона» (15) и «Ювентус» (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевское «Динамо» и «Ференцварош» набрали по одному очку и поборются за путёвку в Лигу Европы УЕФА.