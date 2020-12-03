Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентельменом года»-2020

30-летний защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес стал лауреатом премии «Джентельмен года»-2020. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».



Первый этап голосования болельщиков определилась тройка претендентов, в которую вошли защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, а также сам Марио Фернандес. На втором этапе специально отобранное жюри путём голосования определила лауреатом награды именно защитника «армейцев», который победил своего ближайшего конкурента с перевесом всего в один балл (25:24).



Напомним, что в 2019 году победителем премии «Джентльмен года» стал защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды России Юрий Жирков.

Полузащитник «Зенита» Жирков стал «Джентльменом года»-2019