«Краснодар» пробился в ЛЕ, а «Зенит» потерял шансы на еврокубковую весну. Главное к утру

Чудовищная серия российских клубов в еврокубках прервалась, «Зенит» потерял шансы на выход в ЛЕ, а Хабиб Нурмагомедов назвал сумму за возможный реванш с Конором Макгрегором – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Краснодар» обыграл «Ренн» и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.
2. «Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы.
3. Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн.
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5. КХЛ. Шесть игроков «Салавата» не были допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки.
6. «Локомотив» контактировал со спортивным директором «Спартака» Газизовым.
7. Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере.
8. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентельменом года»-2020.
- 3 декабря 2020
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