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«Краснодар» пробился в ЛЕ, а «Зенит» потерял шансы на еврокубковую весну. Главное к утру

«Краснодар» пробился в ЛЕ, а «Зенит» потерял шансы на еврокубковую весну. Главное к утру
Футбол / Лига чемпионов 0

Чудовищная серия российских клубов в еврокубках прервалась, «Зенит» потерял шансы на выход в ЛЕ, а Хабиб Нурмагомедов назвал сумму за возможный реванш с Конором Макгрегором – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» обыграл «Ренн» и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.

2. «Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» и потерял шансы на выход в Лигу Европы.

3. Нурмагомедов намекнул, что провёл бы реванш с Макгрегором за $ 100 млн.

4. Боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе. Видео

5. КХЛ. Шесть игроков «Салавата» не были допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки.

6. «Локомотив» контактировал со спортивным директором «Спартака» Газизовым.

7. Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере.

8. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал «Джентельменом года»-2020.

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