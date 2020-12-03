Давид де Хеа превзошёл достижение Эдвина ван дер Сара

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа превзошёл достижение бывшего голкипера Эдвина ван дер Сара. 2 декабря «красные дьяволы» провели матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:3). 30-летний испанец вышел в стартовом составе, для него этот матч стал 58-м в еврокубках в составе «Манчестер Юнайтед». По этому показателю вратарь обошёл Эдвина ван дер Сара (57). На третьем месте в списке расположился Петер Шмейхель, который провёл за «Манчестер Юнайтед» 43 матча в еврокубках.



«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «РБ Лейпциг» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).

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