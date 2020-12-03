Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Селтик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Альваро Мората поднялся на третье место по числу голов в Лиге чемпионов среди испанцев

Альваро Мората поднялся на третье место по числу голов в Лиге чемпионов среди испанцев
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», отметился голом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

Встреча прошла накануне, 2 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Мората провёл на поле весь матч, а на 66-й минуте, когда бьянконери уже добились преимущества в два мяча, довёл счёт до разгромного.

Как сообщает William Hill в «Твиттере», этот мяч стал для Альваро уже 21-м за время выступления в Лиге чемпионов. По этом показателю он поднялся на третье место среди испанских футболистов, обойдя Сеска Фабрегаса и Фернандо Торреса (у обоих по 20). Из его соотечественников больше в главном еврокубке забили только Фернандо Морьентес (33) и Рауль Гонсалес (71).

Пирло: Мората вернулся в «Ювентус» из Мадрида и Лондона более зрелым игроком
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020