Объявлен новый клуб вратаря, который не провёл за «Ливерпуль» ни матча и взял три трофея

Бывший вратарь «Ливерпуля» Эндрю Лонерган продолжит карьеру в составе «Сток Сити», выступающего в Чемпионшипе.
Как сообщается на официальном сайте клуба, 37-летний английский футболист заключил с «гончарами» краткосрочный контракт, присоединившись к команде на правах свободного агента.
Лонерган провёл практически всю карьеру в Чемпионшипе и других низших лигах Англии, выступая за «Престон Норт Энд», «Лидс Юнайтед», «Болтон Уондерерс», «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Мидлсбро», а в 2019 году перешёл в «Ливерпуль» на роль резервного голкипера. За главную команду мерсисайдцев Эндрю так и не провёл ни одного матча за год, зато выиграл три трофея – Суперкубок УЕФА и титулы клубного чемпиона мира и чемпиона Англии. Красных он покинул по истечении контракта.
«Сток Сити», набрав 25 очков в 15 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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