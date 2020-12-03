«На наших глазах разваливается команда». Евгений Ловчев – о вылете «Зенита» из ЛЧ

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).



«То, что сейчас происходит с «Зенитом», — это что-то внутреннее. Не могу судить, потому что нужно находиться там. Это не футбольные вещи, это внутреннее состояние после побед. Меня коллектив интересует только тогда, когда они выходят и друг за друга на поле, а не когда они берут жён, детей и вместе идут кино смотреть. Вина тренера в результатах команды, конечно, есть. Но виноваты также и игроки, и руководители. На наших глазах разваливается команда. И при этом она на первом месте находится. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья. Начали-то они резво, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».



«Зенит», набрав одно очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.