«Манчестер Сити» близок к трансферу нападающего «Эстудиантеса»

«Манчестер Сити» может в скором времени объявить о договорённости по трансферу нападающего «Эстудиантеса» Дарио Сармиенто.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», английский клуб близок к покупке 17-летнего футболиста. Ожидается, что первоначальная сумма трансфера составит € 9 млн, а с учётом бонусов сможет в дальнейшем вырасти до € 19 млн.



Ранее сообщалось, что в случае сделки Сармиенто в июне 2021 году прибудет в расположения «Манчестер Сити» для разговора о своём будущем в командах, объединённых в City Football Group. Помимо «горожан» в это объединение входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и ещё семь клубов из различных стран, включая Испанию и Францию.



Сармиенто является воспитанником «Эстудиантеса». В нынешнем сезоне форвард провёл 4 матча в чемпионате Аргентины.

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