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«Астон Вилла» оценивает Джека Грилиша более чем в € 110 млн

«Астон Вилла» оценивает Джека Грилиша более чем в € 110 млн
Футбол / Англия 0

«Астон Вилла» высоко оценивает трансферную стоимость своего капитана Джека Грилиша, сообщает The Telegraph.

По информации издания, в бирмингемском клубе считают, что полузащитник стоит более £ 100 млн (более € 110 млн). Таким образом, запросы «Астон Виллы» продолжили расти – ещё минувшим летом она оценивала Джека в £ 70 млн (более € 77 млн). Тогда клуб так и не получил предложения и в итоге продлил с игроком контракт.

Видео гола Грилиша в ворота «Вест Хэма»:

Ранее сообщалось, что в услугах Грилиша заинтересован «Манчестер Юнайтед». Также появлялась информация, что покупку англичанина рассматривает «Манчестер Сити».

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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