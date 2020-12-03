«Астон Вилла» оценивает Джека Грилиша более чем в € 110 млн

«Астон Вилла» высоко оценивает трансферную стоимость своего капитана Джека Грилиша, сообщает The Telegraph.



По информации издания, в бирмингемском клубе считают, что полузащитник стоит более £ 100 млн (более € 110 млн). Таким образом, запросы «Астон Виллы» продолжили расти – ещё минувшим летом она оценивала Джека в £ 70 млн (более € 77 млн). Тогда клуб так и не получил предложения и в итоге продлил с игроком контракт.

Видео гола Грилиша в ворота «Вест Хэма»:

Ранее сообщалось, что в услугах Грилиша заинтересован «Манчестер Юнайтед». Также появлялась информация, что покупку англичанина рассматривает «Манчестер Сити».



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.