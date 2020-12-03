Канищев: все играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Может, нужен отпуск?

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).



«Полнейшая безнадёга. К сожалению, с каждым годом становится всё хуже и хуже. Игры, как и содержания, никакой нет. Может, нужен длительный отпуск? Все команды играют в одинаковом режиме, а больше всех устал «Зенит». Мне, как болельщику, сложно наблюдать за такой игрой. Нет никаких шансов. Это худший «Зенит» в Лиге чемпионов за последние годы.



Сергей Богданович, как упорный игрок на футбольном поле, пытается добиться своих целей, но что-то не получается. Боссы клуба будут решать, достоин Семак работы или нет. Но сегодняшний «Зенит» в еврокубках — это печальное зрелище», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



«Зенит», набрав одно очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.

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