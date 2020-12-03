Роналдо рассказал, почему Марадона носил двое часов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался об ушедшем из жизни легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне и рассказал историю про него.
«Диего оставил потрясающее наследие в футболе. Его потерю очень трудно принять. Новость о его уходе застала меня врасплох и сильно опечалила. Посылаю свою любовь семье Марадоны. Он изменил жизни многих людей, и я всегда буду бесконечно благодарен ему за вдохновение.
В один из первых раз, когда Марадона навестил меня в Мадриде, мы поужинали. Диего пришёл с двумя часами и сказал, что иначе не выходит из дома. Я спросил, почему именно двое часов, и он объяснил, что это подарок от его дочери и что он никогда их не снимает. В конце ужина Диего снял одни часы и подарил их мне. Я не хотел их принимать, но он разозлился, и у меня не осталось выбора. Я буду хранить эти часы до конца жизни как напоминание о щедрости Диего и нашей дружбе», — цитирует Роналдо Mirror.
- 3 декабря 2020
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