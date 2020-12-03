Неймар: я пришёл в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о перспективах команды после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
«Я пришёл в «ПСЖ» не для того, чтобы играть в Лиге Европы», — приводит слова Неймара Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на Eleven Sports PT.
После пяти туров в группе H сразу три команды – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» – имеют в активе по 9 очков. С учётом дополнительных показателей парижане занимают второе место, которое обеспечивает участие в 1/8 финала. В заключительном, 6-м туре подопечные Томаса Тухеля сыграют с аутсайдером квартета «Истанбул Башакшехир». Матч состоится 8 декабря в Париже.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. С сине-гранатовыми бразилец выиграл Лигу чемпионов в 2015 году.
- 3 декабря 2020
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