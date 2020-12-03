Орлов: дай бог, чтобы тренерами «Зенита» стали Аршавин и Кержаков

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о желании, чтобы Андрей Аршавин и Александр Кержаков возглавили «Зенит».
«У «Зенита» очень тяжёлый период, и надо делать новую команду. Неплохие игроки? А они на футбольном поле ничего не делают, нет идеи игры. Наш замах на Лигу чемпионов совсем не сработал. Выяснилось, что мы к ней не готовы. Конечно, первый вопрос — к тренеру, потом — к руководству. Я сам ратовал за то, чтобы Семак пришёл в «Зенит». И два титула, которые он выиграл, — это очень хорошо. Но он же тоже должен расти. Увольнять или не увольнять — это должен решить клуб. В первую очередь надо понять Семака — что он хочет, что может. Тренер должен убедить руководство, что есть перспектива.
Тандем тренеров Аршавин — Кержаков? Всё может быть, почему нет. Тем более Кержаков пошёл в «Томь», а там вообще команда убитая, игроков не хватает. Но он хочет тренировать, молодец, начал со дна ФНЛ. И у Аршавина есть тренерские задатки. Сейчас Андрей работает заместителем спортивного директора клуба и начальником департамента подготовки молодёжи. Результаты видны. После его прихода в академии всё стало строже. Он такой парень, что халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- 3 декабря 2020
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