Касильяс подшутил над Роналду, забившим 750-й гол в карьере
Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на достижение экс-партнёра по «Королевскому клубу» нападающего Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус».
Накануне, 2 декабря, туринская команда на своём поле разгромила киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Автором одного из мячей стал португалец, для которого этот гол стал 750-м в карьере.
«Всего 750 голов? Ты можешь и лучше!» — написал Касильяс в своём «твиттере».
Больше всего голов Роналду забил за «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» 35-летний форвард стал автором 118 голов. За национальную команду Португалии Криштиану отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за «Ювентус». Также на его счету 5 мячей за «Спортинг».
Криштиану Роналду прокомментировал покорение отметки в 750 голов в карьере
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