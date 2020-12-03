Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Селтик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Касильяс подшутил над Роналду, забившим 750-й гол в карьере

Касильяс подшутил над Роналду, забившим 750-й гол в карьере
Футбол / Италия 0

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на достижение экс-партнёра по «Королевскому клубу» нападающего Криштиану Роналду, выступающего за «Ювентус».

Накануне, 2 декабря, туринская команда на своём поле разгромила киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Автором одного из мячей стал португалец, для которого этот гол стал 750-м в карьере.

«Всего 750 голов? Ты можешь и лучше!» — написал Касильяс в своём «твиттере».

Больше всего голов Роналду забил за «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» 35-летний форвард стал автором 118 голов. За национальную команду Португалии Криштиану отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за «Ювентус». Также на его счету 5 мячей за «Спортинг».

Криштиану Роналду прокомментировал покорение отметки в 750 голов в карьере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020