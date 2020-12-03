Лепёхин: мы достигли дна, и это не проблема одного «Зенита» или сборной

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).



«Такое ощущение, будто футболисты «Зенита» не верили в победу. Если при счёте 0:0 или 1:0 была хоть какая-то надежда, то при счёте 2:0 игра полностью закончилась. «Брюгге» не был на голову сильнее «Зенита», но лучше сыграл и использовал моменты. Игра бельгийской команды в Санкт-Петербурге понравилась даже больше.



Провал в Лиге чемпионов — тревожный звоночек для руководства. Семаку нужно продолжать работу, и не так важно, в «Зените» или в другой команде. В России не так много думающих людей, которые ещё и поиграли в футбол. Разбрасываться такими кадрами не стоит. Но любые тренерские отставки, невзирая на личные отношения, должны происходить относительно поставленных задач. Выполнил задачу — продолжаешь работать, не выполнил — не продолжаешь. Это должно быть просто и понятно, чтобы не было кривотолков. Но в России, к сожалению, это не работает. Назначение и увольнение тренера не вписывается в логические системы.



В российском футболе настал период, когда всё сложилось и мы достигли дна. Сборная не побеждает шесть матчей подряд, наши команды провалились в еврокубках. Это не проблема одного «Зенита» или сборной — это проблема российского футбола», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Замена Малкома на Шамкина — капитуляция Семака. И в Брюгге, и вообще А «Краснодар» — с победой. Ему за эту ЛЧ — четыре. «Локо» — двойка, «Зениту» – кол.