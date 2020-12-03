ЦСКА — «Вольфсберг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч ЦСКА – «Вольфсберг». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный рефери – Милош Бошкович.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.



В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на 1 очко.

ЦСКА — «Вольфсберг»: эксперты оценили шансы команды Гончаренко в матче Лиге Европы