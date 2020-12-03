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ЦСКА — «Вольфсберг»: смотреть онлайн, прямой эфир на «Матч ТВ»

ЦСКА — «Вольфсберг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 3 декабря, состоится матч ЦСКА – «Вольфсберг». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный рефери – Милош Бошкович.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.

В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на 1 очко.

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