ЦСКА — «Вольфсберг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч ЦСКА – «Вольфсберг». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный рефери – Милош Бошкович.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.
В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на 1 очко.
- 3 декабря 2020
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:14
-
12:03
-
11:44
-
11:28
-
11:17