Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет из-за Брексита

В английской Премьер-лиге будут введены новые правила подписания молодых игроков. Из-за выхода Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы футболистов, возраст которых не достиг 18 лет, сообщает Sky Sports.
Более того, для клубов английской Премьер-лиги будет установлено специальное ограничение – они не смогут подписывать более трёх игроков младше 21 года в одно трансферное окно. Более того, все иностранные футболисты должны будут иметь определённое количество баллов, чтобы получить право на выступление в Великобритании. Они зарабатываются за матчи, которые проводятся в составе сборной, и зависят от места национальной команды в рейтинге ФИФА. Данные правила будут распространяться уже на ближайшее трансферное окно.
- 3 декабря 2020
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