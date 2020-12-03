«Заря» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч «Заря» — «Лестер Сити». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Норвегии во главе с Эспеном Эскосом. Помогать ему будут ассистенты Эйстейн Симон Иттерланд и Исаак Башевкин. Резервный рефери – Рохит Сагги.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Англии 22 октября и завершился разгромной победой «Лестера» со счётом 3:0.



«Заря», набрав 3 очка, занимает последнее, четвёртое место в группе G Лиги Европы. «Лестер» (10) возглавляет квартет, опережая «Брагу» (7) и афинский АЕК (3), который в свою очередь превосходит украинскую команду по дополнительным показателям.

«Заря» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 5-го тура Лиги Европы