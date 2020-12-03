Леандро Паредес: примем Месси в «ПСЖ» с распростёртыми объятиями
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о желании, чтобы нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешёл в парижский клуб.
«Мы все хотим, чтобы он приехал, но это будет его решение. У нас невероятный состав, хорошие игроки, хорошие люди. Я надеюсь, что Лео сделает лучший для себя выбор. Мы примем его с распростертыми объятиями», — цитирует Паредеса Goal.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за сине-гранатовых 12 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Неймар: хочу снова сыграть с Месси. Уверен, в следующем сезоне мы сможем это сделать
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