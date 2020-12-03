И. о. президента «Барселоны»: я бы продал Месси прошлым летом

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси.
«Если говорить с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это был желательный шаг. В плане средств, которые клуб бы получил и сэкономил. Ла Лига требует ограничения зарплат», — цитирует Тускетса Marca со ссылкой на RAC 1.
Напомним, летом Месси открыто выражал желание покинуть «Барселону» и даже подавал запрос на трансфер, однако клуб отказался его отпускать. В прошлом месяце президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу, чья работа, в частности в ситуации с 33-летним аргентинцем, долгое время вызывала недовольство болельщиков, был отправлен в отставку.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне форвард провёл 9 матчей в чемпионате Испании и забил 4 гола.
- 3 декабря 2020
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