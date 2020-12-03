Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Селтик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

И. о. президента «Барселоны»: я бы продал Месси прошлым летом

И. о. президента «Барселоны»: я бы продал Месси прошлым летом
Футбол / Испания 0

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поделился мнением о ситуации с нападающим Лионелем Месси.

«Если говорить с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это был желательный шаг. В плане средств, которые клуб бы получил и сэкономил. Ла Лига требует ограничения зарплат», — цитирует Тускетса Marca со ссылкой на RAC 1.

Напомним, летом Месси открыто выражал желание покинуть «Барселону» и даже подавал запрос на трансфер, однако клуб отказался его отпускать. В прошлом месяце президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу, чья работа, в частности в ситуации с 33-летним аргентинцем, долгое время вызывала недовольство болельщиков, был отправлен в отставку.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне форвард провёл 9 матчей в чемпионате Испании и забил 4 гола.

Неймар: хочу снова сыграть с Месси. Уверен, в следующем сезоне мы сможем это сделать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020