«Спартак» — на третьем месте по популярности среди футбольных клубов в Tik-Tok
«Спартак» занимает третье место по популярности среди футбольных клубов в Tik-Tok, сообщает пресс-служба красно-белых. Полностью список лучших выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» – 5 029 565 просмотров;
2. «Барселона» – 3 399 425 просмотров;
3. «Спартак» – 2 544 957 просмотров;
4. «Манчестер Сити» – 2 440 828 просмотров;
5. «Лестер Сити» – 2 317 860 просмотров.
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» оказался сильнее «Ротора» со счётом 2:0. Команда набрала 32 очка и делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая им лишь по дополнительным показателям. 5 декабря в 17-м туре красно-белые сыграют дома с «Тамбовом». Старт встречи – в 16:30 мск. Матч пройдёт на «Открытие Арене».
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