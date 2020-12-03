Лука Йович излечился от коронавируса и вернулся в состав «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович излечился от коронавируса, сообщает Marca.



22-летний футболист прошёл несколько тестов на наличие инфекции и получил отрицательный результат. Сегодня, 3 декабря, Лука вернулся в состав «сливочных» и принял участие в тренировке команды.



Напомним, Йович заразился коронавирусом после матча заключительного, 6-го тура Лиги наций, в котором сборная Сербии с ним составе разгромила Россию со счётом 5:0. Сам форвард в этой встрече оформил дубль. При этом столько же Лука забил за 32 матча в «Реале».



19 марта этого года Йович нарушил карантин. Серб вернулся из Испании на родину и должен был провести в изоляции 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сообщалось, что Лука достиг соглашения с сербской прокуратурой и выплатит штраф в размере € 30 тыс., чтобы избежать тюремного заключения.

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