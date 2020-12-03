Игонин: Малкома недостаточно для результата в ЛЧ, где в каждой команде по 6-7 Малкомов

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Мы достаточно серьёзно отстаём от ведущих европейских лиг — вот основная проблема. Уровень футбола, понимания, техники у нас ниже, чем в Европе. Есть две возможности, чтобы исправить эту проблему: либо стараться развивать футбол с детско-юношеского возраста, либо покупать иностранных футболистов. Как мы видим, в Европе приобретают футболистов, за счёт которых впоследствии у многих и складывается результат. И тренеры, и футболисты переходят в клубы с более выгодными условиями. Но при этом игроки, которых они приобретают, имеют хорошее футбольное образование.
Когда Малком наконец адаптировался в петербургской команде, то он назывался одним из лучших футболистов на протяжении нескольких туров. Но таких Малкомов нужно больше. Одного Малкома недостаточно, чтобы давать результат в Лиге чемпионов, где в каждой команде по шесть-семь Малкомов. Многие рассуждают, что Малком — дорогой, но дорогой он может быть для нас или для команд средней руки. Тот же Халк сегодня нам бы обошёлся в намного большую сумму.
Есть мысли, что большие деньги мешают нашим футболистам играть. Но я не понимаю в таком случае, почему большие деньги не мешают играть Криштиану Роналду. Он-то получает в сотни миллионов больше, чем любой российский футболист. Поэтому вопрос не в деньгах, а в людях», — цитирует Игонина News.ru.
- 3 декабря 2020
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