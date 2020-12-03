Александр Головин вернулся к тренировкам с «Монако» в общей группе

Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе. Хавбек получил надрыв задней поверхности бедра в августе этого года. Пресс-служба французского клуба опубликовала видео с тренировки, на котором 24-летний россиянин занимается вместе с одноклубниками.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
В сезоне-2020/2021 «Монако» удалось набрать 23 очка в 12 турах, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб выиграл четыре встречи подряд.
- 3 декабря 2020
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:14
-
12:03
-
11:44
-
11:28
-
11:17