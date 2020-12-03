Реми Кабелла: теперь у «Краснодара» одна цель — побороться за победу в Лиге Европы

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла высказался о выходе команды в Лигу Европы.



Накануне, 2 декабря, «быки» на своём поле одолели «Ренн» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0 и гарантировали себе третье место в квартете. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.



«Для меня важно, что мы продолжаем борьбу в еврокубках. Это очень хорошая новость. Теперь у «Краснодара» одна цель — побороться за победу в Лиге Европы, и нам нужно сосредоточиться на этой задаче», — приводит слова Кабелла Sport24.



В заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с «Челси». Матч состоится 8 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне Оказывается, мы всё-таки можем побеждать в Лиге чемпионов.