Кандидат в президенты «Барселоны» отреагировал на слова Неймара про Месси

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта высказался о словах нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, выразившего уверенность, что сможет воссоединиться с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси в следующем году.



«Я знаю, что сказал Неймар, и мне есть что ответить. Но, основываясь на своём опыте, я не буду говорить ничего, что могло бы дестабилизировать команду. Для меня его слова нормальны, потому что они друзья.



Я постоянно был на связи с Месси, но в последнее время мы не общались. Чтобы обсуждать с ним новый контракт, я должен быть президентом. Тогда я смог бы сделать ему предложение. Лео знает, что я всегда держу слово. Он оказывает большое влияние как в спортивном, так и в экономическом плане. Это очень большой актив. Лео хочет быть в «Барсе» и готов ей помогать. Его история в клубе должна быть такой же прекрасной, как и до этого. Если бы Месси ушёл, «Барса» бы выжила, но будет лучше, если он останется, хотя это и непросто», — цитирует Лапорту AS со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Неймар: хочу снова сыграть с Месси. Уверен, в следующем сезоне мы сможем это сделать