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Президент «ПСЖ»: можем гордиться победой над «Манчестер Юнайтед»

Президент «ПСЖ»: можем гордиться победой над «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая на «Олд Траффорд», завершилась победой французского клуба со счётом 3:1.

«Мы можем гордиться этой победой. Наша команда показала настоящий «ПСЖ» — клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов.

Для нас матч имел очень большое значение, он был решающим. Нам нужно было доказать, что мы способны проявить себя в важнейшие моменты.

Я горжусь нашими футболистами. Нам было тяжело, все хотели победить. Но останавливаться нельзя, ведь мы ещё не вышли в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Аль-Хелайфи Get French Football News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на втором месте. Соперниками команд по группе Н являются «РБ Лейпциг» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).

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