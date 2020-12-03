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«Барселона» начала переговоры с Дембеле о новом контракте

«Барселона» начала переговоры с Дембеле о новом контракте
Футбол / Испания 0

«Барселона» собирается продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле, сообщает ESPN.

Каталонцы начали с 23-летним французом переговоры о новом контракте. «Барселона» в курсе, что «Манчестер Юнайтед» не оставляет надежды подписать Дембеле, поэтому предлагают ему долгосрочное соглашение.

Сообщалось, что манкунианцы заинтересованы в краткосрочной аренде Дембеле и не намерены в будущем выкупать контракт нападающего.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Усман Дембеле провёл семь матчей, в которых забил один гол. Также на его счету два гола и одна голевая передача в трёх встречах Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в € 50 млн.

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток арендовать Усмана Дембеле
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