«Барселона» начала переговоры с Дембеле о новом контракте
«Барселона» собирается продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле, сообщает ESPN.
Каталонцы начали с 23-летним французом переговоры о новом контракте. «Барселона» в курсе, что «Манчестер Юнайтед» не оставляет надежды подписать Дембеле, поэтому предлагают ему долгосрочное соглашение.
Сообщалось, что манкунианцы заинтересованы в краткосрочной аренде Дембеле и не намерены в будущем выкупать контракт нападающего.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Усман Дембеле провёл семь матчей, в которых забил один гол. Также на его счету два гола и одна голевая передача в трёх встречах Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Контракт Дембеле с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в € 50 млн.
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток арендовать Усмана Дембеле
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