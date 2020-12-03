Источник: Зидан будет уволен, если «Реал» не победит «Боруссию» Мёнхенгладбах в ЛЧ
Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, сообщает Cadena Ser.
«Реал» рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров группового этапа «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. Столько же очков у «Шахтёра», занимающего второе место. Лидирует в группе «Боруссия», набравшая восемь очков. Замыкает турнирную таблицу «Интер», набравший пять очков.
Матч 6-го тура «Реал» проведёт в Испании. Поражение точно не позволит мадридцам выйти в плей-офф. В случае ничьей всё будет зависеть от матча «Интера» и «Шахтёра». В матче 5-го тура «Реал» уступил «Шахтёру» со счётом 0:2.
Почеттино — приоритетный вариант на пост наставника «Реала» в случае отставки Зидана
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